PSG : Il y a un gros problème à 100M€ avec Mbappé

Thibault Morlain

Restera ? Ne restera pas ? Le feuilleton Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler lors de ce mercato estival. Du côté du PSG, on serait donc enclin à se séparer du Français et les regards se tournent alors vers le Real Madrid pour un transfert. Mais voilà que Mbappé veut continuer à Paris la saison prochaine. Et tout cela pourrait bien être une question d'argent. Explications.

Kylian Mbappé l'a annoncé publiquement, il ne veut pas prolonger au PSG jusqu'en 2025, pour autant, il souhaite rester la saison prochaine. Cela l'amènerait alors vers un départ libre en 2024, ce que le club de la capitale veut éviter. Mbappé serait donc aujourd'hui sur le marché des transferts. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid pour enfin recruter le crack de Bondy ? Les feux pourraient être au vert pour le transfert de Kylian Mbappé, à moins qu'un obstacle financier ne vienne tout contrarier...

Mbappé - PSG : Le Qatar lance un ultimatum XXL, la tension monte https://t.co/YVV4zTetAy pic.twitter.com/EEwGwnRsjA — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

« Au Real Madrid, on pense qu'il ne va pas venir cette saison »

Sur le plateau d' El Chiringuito , Eduardo Inda a dévoilé un problème pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé. Un problème de l'ordre de 100M€. « Au Real Madrid, on pense qu'il ne va pas venir cette saison car cela empêcherait Mbappé de toucher la partie de la prime à la signature garantie l'an passé pour chacune des saisons. La première saison a déjà été payée et il manque la deuxième. Nous parlons de 100M€ nets en plus du salaire. 140M€ nets au total », a expliqué le journaliste espagnol.

« Ce que touche Mbappé au PSG, il le touchera au Real Madrid, mais... »