Mbappé - PSG : Un incroyable rebondissement à 300M€ révélé

Thibault Morlain

Tandis que le PSG aurait donc placé Kylian Mbappé sur le marché des transferts, on se tourne forcément vers le Real Madrid quand il s'agit d'évoquer un départ du Français. Et si Mbappé rejoignait finalement un autre club ? Une surprise ne serait pas à exclure et voilà que Liverpool pourrait débarquer avec de sérieux arguments pour chiper le crack de Bondy.

Il n'y a pas que le Real Madrid qui s'intéresse à Kylian Mbappé. Si la Casa Blanca est un prétendant de longue date pour l'attaquant du PSG, c'est aussi le cas de Liverpool. En effet, ça fait déjà plusieurs années qu'on annonce un intérêt des Reds pour le Français. En 2020, le10sport.com vous révélait notamment un appel de Jürgen Klopp au père de Kylian Mbappé.

Liverpool concurrence le Real Madrid pour Mbappé

Les mois ont passé et l'intérêt de Liverpool pour Kylian Mbappé serait toujours d'actualité. Les Reds pourraient d'ailleurs l'occasion qui se présente actuellement pour récupérer le joueur du PSG. Au micro de Radio Marca , Marco Kirdemir, agent FIFA, a en effet assuré : « Liverpool fait concurrence au Real Madrid et veut payer une fortune pour Mbappé ».

Une opération à 300M€ ?