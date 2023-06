PSG : Le Real Madrid l’attend, la réponse à 70M€ de Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé fait une nouvelle fois parler de lui sur le marché des transferts. Et en Espagne, il est spécifié que le Real Madrid déroulerait le tapis rouge à l’attaquant du PSG qui devrait cependant y rester cet été pour une histoire de prime. Explications.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, il semblerait que le divorce soit proche. En effet, la presse est unanime depuis la divulgation du courrier envoyé par le clan Mbappé au sujet de la non-activation de la clause présente dans son contrat pour le rallonger, que le comité de direction du PSG et les hauts décideurs du club seraient en colère envers le joueur et sa famille pour cette décision et le timing de communication.

Double jeu de Kylian Mbappé

D’autant plus que Kylian Mbappé refuse catégoriquement de ne pas honorer la dernière année de son contrat la saison prochaine au PSG comme il l’a affirmé à maintes reprises depuis la fin de la saison. Néanmoins, à en croire les informations d ’ESPN , Mbappé ne cacherait pas vraiment en coulisse son désir de vêtir la tunique merengue en rejoignant le Real Madrid avant la clôture du mercato estival.

Mbappé va rester au PSG… pour la prime ?