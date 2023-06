PSG : Le Qatar fixe son prix, à combien doit partir Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’ultimatum est lancé. Refusant de voir sa star partir libre dans un an, le PSG entend régler le cas Mbappé cet été. Ce dernier a le choix entre une prolongation de son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2024 ou un transfert. Si la seconde option était retenue, le Qatar a déjà fixé son prix. Un montant justifié ? C’est notre sondage du jour.

Cela devient désormais une tradition estivale. Alors qu’il vient d’achever sa sixième saison avec le PSG, Kylian Mbappé fait de nouveau les gros titres de la presse sportive pour son avenir. Le capitaine de l’équipe de France a en effet fait savoir à ses dirigeants qu’il refusait de lever l’option présente dans son bail pour prolonger une saison supplémentaire. En clair, Kylian Mbappé redeviendra maître de son destin dans les prochaines semaines, en entrant dans sa dernière année de contrat.

Mbappé : L’incroyable ultimatum au PSG https://t.co/cZWAFsDj2z pic.twitter.com/ux5JDpS0EO — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Faute de prolongation, le PSG veut vendre Mbappé

À partir du 1er janvier 2024, Kylian Mbappé pourra donc s’engager avec le club de son choix en vue de l’exercice suivant. Un départ gratuit auquel le PSG ne veut pas assister. Contrairement à leur position de l’été 2021, les dirigeants parisiens ne veulent pas conserver à tout prix Kylian Mbappé et l’ont fait savoir à Fayza Lamari. Selon Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi a indiqué à la mère et représentante de l’attaquant qu’il valait mieux pour les deux parties prendre une décision cet été sur la suite à donner à l’aventure parisienne de Kylian Mbappé. Soit ce dernier appose sa signature sur un nouveau bail et reste la figure de proue du PSG, soit son départ est acté, permettant au club d’empocher un joli chèque et de rebondir sur le mercato.

Quel est le juste prix ?