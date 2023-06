Le PSG mise sur l’Arabie saoudite pour débloquer son mercato

Thomas Bourseau

Neymar serait emballé par l’idée d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique au PSG la saison prochaine. Néanmoins, ses dirigeants auraient d’autres plans pour lui qui pourraient être facilités par les Saoudiens… du côté de Chelsea !

Ce fut déjà le cas lors du mercato estival de 2022 et ça l’est toujours cet été : le PSG veut se débarrasser de Neymar. le10sport.com vous a confirmé la tendance le 6 juin dernier en vous révélant en outre que Chelsea s’était renseigné auprès des parties concernées pour un éventuel transfert.

L’Arabie saoudite en sauveur pour Neymar…

À en croire The Athletic , le PSG pourrait commencer à prendre espoir pour la vente de Neymar et ce, notamment en raison de l’Arabie saoudite. Certes, le numéro 10 du Paris Saint-Germain serait courtisé par Al-Hilal, déçu d’avoir manqué Lionel Messi parti à l’Inter Miami, et bien déterminé à parvenir à ses fins avec Neymar.

PSG : Mbappé veut claquer la porte, un plan machiavélique est dévoilé https://t.co/DzrnCVIHuQ pic.twitter.com/BVjBB43Z0m — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

…Via Chelsea ?