Le feuilleton Neymar est relancé, le verdict tombe

Grâce à l’intérêt de Chelsea souligné par le10sport.com et celui d’Al-Hilal en Arabie saoudite, le PSG reprend espoir au sujet d’une éventuelle vente de Neymar. Néanmoins, une source très proche de l’opération a jeté un énorme froid quant à un transfert du Brésilien cet été.

Neymar ne semble plus aussi certain de vouloir prendre sa retraite au PSG. Contractuellement lié au club de la capitale jusqu’à l’été 2027, le Brésilien aurait été bouleversé comme il ne l’a jamais été depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017 lorsqu’en mai dernier, devant son domicile de Bougival, certains supporters parisiens l’ont verbalement attaqué en lui demandant de quitter le PSG. Un proche de Neymar a affirmé à The Athletic que le Brésilien avait été grandement marqué par cet épisode, au point de changer tous ses plans.

Recalée par Messi, l’Arabie saoudite tente sa chance avec Neymar

Et après s’être raté avec Lionel Messi qui a finalement pris la décision de vivre son rêve américain à l’Inter Miami, Al-Hilal se laisserait tenter par Neymar selon la presse. The Athletic a confirmé la tendance en affirmant qu’une offre lucrative provenant d’Arabie saoudite avait été réceptionnée par Neymar et son entourage.

«Impossible» de voir Neymar quitter le PSG cet été