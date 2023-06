Il snobe le PSG et dévoile les raisons

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG cherche encore à se renforcer au milieu de terrain, Ilkay Gündogan était l’une des pistes de Luis Campos. Finalement, l’international allemand, qui quitte Manchester City gratuitement, a décidé de s’engager avec le FC Barcelone. Le récent champion d’Europe a justifié son choix.

Le PSG a manqué le coche. Libre de tout contrat, Ilkay Gündogan était courtisé par Paris mais il a finalement décidé de s’engager avec le FC Barcelone. Le club catalan a officialisé son arrivée ce lundi dans la matinée, l’un des premiers gros coups de ce mercato estival. Après sept saisons à Manchester City, Ilkay Gündogan a donc décidé de plier bagages pour tenter l’aventure dans un nouveau championnat.

«C'était Barcelone ou rien»

Gündogan, qui était pisté par le PSG ou encore Arsenal, a justifié son choix dans un long message écrit sur The Players Tribune . « Si je devais déménager, il n'y avait qu'un seul club au monde qui avait du sens. C'était Barcelone ou rien. Depuis que je suis tout petit, je rêve de porter ce maillot un jour. Je suis persuadé qu'il me reste encore quelques années au plus haut niveau, et je veux juste aider à ramener Barcelone là où il mérite d'être. Je vais retrouver mon vieil ami Lewa et je suis impatient de jouer sous les ordres d'un autre entraîneur que j'admire depuis longtemps », a expliqué Ilkay Gündogan.

«J'étais à la recherche d'un nouveau défi»