Mercato : La guerre continue entre le PSG et l’OM

Le feuilleton Lucas Hernandez semble toucher à son terme. Les pourparlers avancent bien et le natif de Marseille se rapproche du PSG, ce qui n’a pas échappé au président du CUP qui lui a déjà envoyé un message piquant. L’international français n’est pas le premier à se retrouver dans cette situation en raison de la rivalité entre l’OM et le PSG. Kévin Gameiro, Samir Nasri et bien entendu Zinédine Zidane peuvent en témoigner.

Voilà plus de 20 ans que la rivalité entre l’OM et le PSG fait rage. Si Marseille a souvent pris le dessus lors des premières années, la donne s’est largement inversée ces dernières saisons. Et le rachat du PSG par QSI, le fonds d’investissement qatari, n’y est pas pour rien. L’écart entre les deux formations a même été abyssal à certains moments. Mais rien n’y change, la rivalité entre l’OM et le PSG ne faiblit pas.

«Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais…»

L’une des manières de le constater est le mercato. Pisté avec insistance par le PSG, Lucas Hernandez se rapproche sérieusement de Paris. Mais le Marseillais de naissance, qui n’a pas encore signé avec le club de la capitale, a déjà reçu un avertissement. « Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… et on te le fera savoir », a publié Romain Mabille, le président du Collectif Ultra Paris, sur son compte Instagram . Lucas Hernandez est loin d’être le premier à se trouver dans cette situation…

Gameiro a fini par dire non à l’OM

Geoffrey Kondogbia, lui, pourrait signer à l’OM cet été. Le milieu de l’Atlético de Madrid n’a jamais joué au PSG mais il est né en Ile-de-France. Une photo de lui avec un maillot du PSG a d’ailleurs ressurgi sur les réseaux sociaux, ce qui a le don d’agacer certains supporters marseillais. De là à faire capoter le deal ? On en est loin mais c’est déjà arrivé en 2021. Kévin Gameiro peut en témoigner… « Ne pas aller à Marseille, c'est un choix, on ne va pas la refaire. J'ai beaucoup discuté avec le président et le coach là-bas. On sait que c'est un contexte particulier, d'autant plus quand on est un ancien Parisien. C'était un choix plus personnel parce que je pense que les ambitions sont aussi très élevées là-bas. C'est un choix personnel tout simplement, c'est pour ça que j'ai refusé l'offre de Marseille », avait expliqué Gameiro.

Zidane ne craque pas… pour le moment

L’un de noms qui revient le plus, c’est celui de Zinédine Zidane. Difficile de faire plus Marseillais que le champion du monde 98, lui qui passe encore beaucoup de temps dans la cité phocéenne ou aux alentours. Le PSG en rêve depuis un moment mais Zizou n’a toujours pas flanché. Parce qu’il est né à Marseille ? Pas uniquement mais cela compte forcément. « Entraîner le PSG un jour ? Pour le moment ils ont un entraineur qui a des résultats, et je suis marseillais. (…) Mais il faut jamais dire jamais. Je ne m’interdis rien mais ça va être compliqué… », détaillait Zidane.

Nasri recale le PSG