Mercato : Inquiétude à l’OM, la star lâche sa réponse

Arnaud De Kanel

Dans quelques jours, Alexis Sanchez ne sera plus un joueur de l'OM. Le contrat de l'attaquant chilien prend fin au 30 juin et aucun accord n'a encore été trouvé pour sa prolongation. De plus, l'ancien joueur d'Arsenal se questionnerait sérieusement sur le projet sportif marseillais. Courtisé à l'étranger, Alexis Sanchez a donné une première réponse.

« Je vois année après année. J'ai un contrat d'un an à Marseille. Cela dépend aussi de comment je me sens physiquement. Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui. Je suis heureux et content (à Marseille), j'aime les supporters », avait lâché Alexis Sanchez sur TVN Chili il y a quelques mois. Depuis, la donne aurait bien changé.

Sanchez attend des garanties

L'attaquant chilien n'a donc pas encore prolongé son contrat avec l'OM. Plus inquiétant, Alexis Sanchez attendrait des garanties sur le projet sportif d'après Foot Mercato . Sans elles, il pourrait décider de rejoindre l'Arabie saoudite où un beau contrat l'attend.

L'attaquant de l'OM recale Galatasaray