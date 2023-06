Mercato : Une énorme surprise annoncée en direct pour Zidane

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’avenir de Zinedine Zidane est au coeur des discussions. Deux ans après son départ du Real Madrid, le Français pourrait reprendre du service pour la saison prochaine. Reste pour cela à trouver le challenge idéal. Mais voilà, alors que tout le monde espère revoir Zidane sur un banc dans les semaines, il pourrait bien falloir patienter encore quelques mois.

Quid de l’avenir de Zinedine Zidane ? Depuis la prolongation de Didier Deschamps avec l’équipe de France, on se pose de nombreuses questions. Les plans de Zizou ont dû être revus et on se demande maintenant dans quel club il pourrait reprendre du service. Présent ce dimanche au micro de Téléfoot , Zidane a annoncé la couleur pour son avenir, lâchant : « Est-ce que c'est envisageable pour moi de retravailler en France ? Oui, il ne faut rien s'interdire. Il faut sentir les choses, les vouloir. Je sais ce que je veux aujourd'hui et ce que je ne veux pas. Je me dis juste : si cette pause est là c'est qu'elle doit être là, il faut accepter ce qui vient et on verra plus tard ».

Mercato - PSG : Pour Zidane, c’est terminé https://t.co/ExAz6ivy4p pic.twitter.com/kU4Us0Nyd9 — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Zidane a des sollicitations

Zinedine Zidane veut donc revenir aux affaires. Et sur le plateau de l’émission de TF1 , Saber Desfarges a confirmé que le Français avait des sollicitations : « Il a envie de prendre son temps, malgré des sollicitations. Le PSG et le Qatar rêvent toujours de lui, l’Arabie Saoudite lui a formulé une offre. Ce n’est pas rien. Il y a aussi la Juventus qui a pensé à lui pour cet été ».

« Il ne devrait pas reprendre un poste cet été »