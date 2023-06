Mercato : Attendu au PSG, il déclare sa flamme 

Thomas Bourseau

Mikel Arteta est dans une période faste de son développement en tant qu’entraîneur et commence à se faire un nom sur le marché. En attestent les tentatives du Real Madrid et du PSG. Néanmoins, le coeur de l’Espagnol bat pour Arsenal.

Après le Real Madrid il y a quelques mois, c’est au PSG que le nom de Mikel Arteta a été lié ces dernières semaines. RMC Sport confiait en effet que Luis Campos, qui n’est autre que le conseiller football du club de la capitale, aurait poussé en coulisse pour offrir le poste d’entraîneur à Arteta afin de remplacer Christophe Galtier.

«Je suis heureux et extrêmement reconnaissant d'être à Arsenal»

Invité à s’exprimer sur la situation avec le PSG lors d’une interview accordée à Marca , Mikel Arteta a tenu le discours suivant, plutôt flatteur envers Arsenal. « Je peux que dire que je suis très heureux à Arsenal. Je me sens aimé, apprécié par nos propriétaires, Stan et Josh Kroenke et j'ai beaucoup à faire dans ce club. Je suis heureux et extrêmement reconnaissant d'être à Arsenal ».

