Coup de théâtre pour Messi, il lâche ses vérités

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi a décidé de ne pas prolonger son bail et donc de quitter le club de la capitale deux ans après son arrivée à Paris. Et alors qu'il était annoncé de retour au FC Barcelone, le Champion du monde a finalement opté pour l'Inter Miami à la surprise générale. Beau joueur, Xavi s'est prononcé sur cet échec pour le Barça.

Deux ans après sa signature au PSG, Lionel Messi va déjà repartir. L'Argentin a décidé de ne pas prolonger à Paris. Mais alors que son avenir semblait se jouer entre un retour au FC Barcelone et une signature en Arabie Saoudite, le champion du monde a finalement opté pour l'Inter Miami. Xavi est revenu sur ce choix.

✨❤️💙 #MerciMessi La version intégrale est disponible sur notre chaîne YouTube ! 📺 https://t.co/GStsm9Q6yY pic.twitter.com/fgq9vbp1hP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 6, 2023

Xavi revient sur l'échec du retour de Messi

« J’ai senti un changement ces derniers jours, ces dernières semaines. Peut-être que ce n’était plus aussi clair pour lui. Il faut le respecter, et parfois, on manque d’empathie. Ce n’est pas facile d’être Messi. Tout ce qu’il représente, il n’est jamais tranquille, il doit toujours être au top. Il doit toujours être le meilleur », a confié l'entraîneur du FC Barcelone dans une interview accordée à Jijantes FC , avant de souhaiter bonne chance à Lionel Messi.

«Je lui souhaite le meilleur, c’est un ami»