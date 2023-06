Le transfert qui a sauvé l’ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a finalement réussi à éviter la catastrophe en se maintenant en Ligue 2. La seconde partie de saison des Verts était effectivement bien plus aboutie, notamment grâce à un excellent recrutement durant le mercato d'hiver. Jérémie Janot souligne notamment l'importance de l'arrivée d'un nouveau gardien de but en la personne de Gautier Larsonneur.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE avait pour ambition de remonter le plus rapidement possible. Mais rapidement, l'objectif a radicalement changé. Et pour cause, à l'issue d'une première partie de saison catastrophique, les Verts étaient lanternes rouge du Championnat. C'est donc une opération sauvetage qui a été lancée à la mi-saison, poussant le club à recruter drastiquement pour éviter une nouvelle relégation. Finalement, l'ASSE s'est facilement maintenue grâce notamment à un énorme recrutement. A l'image de l'arrivée de Gautier Larsonneur dans les buts comme le rappelait récemment Jérémie Janot.

Ici ... c'est le Chaudron ! 🙌Geoffroy-Guichard affiche la meilleure affluence moyenne cette saison en @Ligue2BKT. Merci pour ce soutien 💚 pic.twitter.com/tk8p0Ys0jz — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 9, 2023

«L'arrivée de Gautier a rassuré tout le monde»

« C'était très compliqué au début, jusqu'à la coupure. Et après il y a eu une belle remontée. L'arrivée de Gautier (Larsonneur) a rassuré tout le monde, il a vite gagné des points. Son arrêt à Niort, pour moi, c'est le tournant de la saison. Et comme offensivement, le potentiel est énorme... En 7 ans de L2, je n'ai jamais vu ça », confiait l'ex-portier de l'ASSE pour BUT Football Club avant de se réjouir également pour Laurent Batlles.

Janot félicite aussi Batlles