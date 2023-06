Surprise, un entraîneur répond cash au PSG

Jean de Teyssière

Le PSG devrait acter le départ de Christophe Galtier dans les prochains jours et officialiser la venue de Luis Enrique. Lors de sa recherche pour le nouvel entraîneur, les dirigeants parisiens ont sondé plusieurs coachs, dont Mikel Arteta, actuellement sur le banc d'Arsenal. Une offre qui a fait paniquer les Gunners mais pas Arteta qui se voit encore longtemps au club.

Luis Enrique sera très probablement le successeur de Christophe Galtier sur le banc parisien mais avant d'en arriver à ce choix, le PSG a regardé un peu partout et son œil s'est porté un instant en Angleterre...

Campos aimerait voir Arteta sur le banc parisien

Récemment, RMC Sport dévoilait que Luis Campos, le conseiller du football du PSG aurait aimé faire de Mikel Arteta le successeur de Christophe Galtier. Un acte qui aurait effrayé les Gunners qui se seraient alors empressés de vouloir prolonger leur entraîneur...

« J'ai beaucoup de choses à faire pour ce club »