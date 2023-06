Mercato : Le PSG lancé dans une bataille à 160M€

Jean de Teyssière

Avec le départ de Lionel Messi, le PSG est dans l'obligation de recruter un joueur offensif s'il veut être compétitif la saison prochaine. Pour ce faire, les dirigeants parisiens regarderaient de l'autre côté des Alpes, au sud de l'Italie chez le champion : le SSC Naples. Son attaquant, Victor Osimhen a marqué les esprits cette saison, mais ça ne sera pas facile de le faire partir de Naples.

Le PSG a tout intérêt à se dépêcher s'il veut signer Victor Osimhen. L'attaquant nigérian, auteur de 31 buts cette saison toutes compétitions confondues a été l'un des acteurs principaux du titre du SSC Naples, 33 ans après le dernier. Acheté 80M€ en provenance du LOSC, Victor Osimhen en vaudrait aujourd'hui le double selon Aurelio De Laurentiis, qui ne compte pas laisser partir son numéro 9 facilement...

Naples en demande entre 150 et 160M€

Dans son édition du jour, le média italien Il Mattino évoque la course pour acheter Victor Osimhen. Pour le moment, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis est en vacances mais cela ne l'empêche de suivre d'un œil attentif ce qu'il se trame concernant Victor Osimhen. Car pour le président napolitain, il est hors de question que son attaquant parte, à moins d'une offre impossible à refuser. Récemment, une somme de 120M€ était évoquée mais il pourrait s'agir de plus puisque Il Mattino estime que pour que Naples lâche son attaquant nigérian, il faudrait qu'un club débourse environ entre 150 et 160M€... Le PSG est prévenu.

PSG : Clash en interne, une révélation tombe https://t.co/34fyFiaA2D pic.twitter.com/nWa5cLiQkb — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Chelsea aussi dans la course