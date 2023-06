Mbappé, Griezmann, Osimhen... Toutes les infos mercato du 25 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé sur le départ, c’est imminent !

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations. Alors que l'attaquant du PSG a annoncé à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas son contrat jusqu'en 2025 comme espéré par le club de la capitale, son avenir est en suspens. Selon Ramon Alvarez de Mon, son transfert au Real Madrid pourrait même se décanter et se conclure dans les deux semaines à venir.



Griezmann prêt à rejoindre Cristiano Ronaldo ?

L'Arabie saoudite n'en finit plus d'affoler le mercato. Le pays du Golfe continue de proposer des contrats XXL et de s'offrir de grands joueurs. Antoine Griezmann pourrait être le prochain puisque selon les informations de Foot Mercato , une réunion aurait eu lieu entre son entourage et les dirigeants d'Al Hilal.



PSG : Ça se précise pour Hernandez !

Le PSG continue d'avancer sur son mercato. Le club de la capitale s'est déjà renforcé en défense avec l'arrivée de Milan Skriniar mais dans le même temps, Paris lorgne Lucas Hernandez. Selon les informations du journal L'Équipe , les discussions avancent très bien entre les différentes parties, à tel point que le PSG prend confiance dans ce dossier. Le dénouement semble imminent.



Surprise, un entraîneur répond cash au PSG