Surprise, une réunion au sommet est annoncée pour le transfert de Griezmann

Arnaud De Kanel

De retour à son meilleur niveau cette saison avec l'équipe de France et l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann fait parler de lui sur le mercato. Installé confortablement chez les Colchoneros de Diego Simeone, l'international tricolore serait la nouvelle cible de l'Arabie saoudite qui tenterait tout pour le recruter.

Antoine Griezmann a retrouvé des couleurs. Après plusieurs saisons passées dans le dur depuis son transfert au FC Barcelone, Grizou s'est complètement relancé avec l'Atletico Madrid et l'équipe de France en réalisant notamment une énorme Coupe du monde. A 32 ans, l'international tricolore est le joueur le plus décisif de Liga sur l'exercice et forcément, il fait saliver les prétendants.

Griezmann, la nouvelle cible de l'Arabie saoudite

Antoine Griezmann plait et pas n'importe où. D'après les informations de Foot Mercato , l'Arabie saoudite et plus précisément Al-Nassr, aurait entamé des négociations pour recruter le joueur. Le club de Cristiano Ronaldo serait même passé aux choses sérieuses ces derniers jours.

Al-Nassr a rencontré l'entourage de Griezmann