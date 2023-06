Mercato : Benzema trahit le Real Madrid, il jubile

Pierrick Levallet

Alors qu'il était longtemps annoncé vers une prolongation au Real Madrid, Karim Benzema a finalement surpris tout le monde en s'engageant à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. L'attaquant de 35 ans a retourné sa veste au dernier moment. Néanmoins, certains semblent ravi de le voir débarquer dans le championnat saoudien, à l'instar de Romarinho.

Mbappé, Benzema… Le Real Madrid prépare une suprise https://t.co/IUwwmr9RjU pic.twitter.com/LTv8Mahy4T — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

«Il sera sans aucun doute un grand renfort pour notre club»

« Benzema ? C'est un grand joueur, qui a une histoire gigantesque dans le football. Il sera sans aucun doute un grand renfort pour notre club et nous aidera à remporter des titres la saison prochaine. J'espère que la collaboration sera bonne et que nous pourrons marquer beaucoup de buts » a lâché le milieu offensif brésilien dans un entretien accordé à AS .

«Cela ne fait que renforcer la compétition»