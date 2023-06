Transfert XXL pour Mbappé, le PSG peut trembler

Alexis Brunet

Le PSG se montre actif sur le mercato, mais discret. Luis Campos a bouclé le recrutement de trois joueurs, mais aucun n'a été annoncé officiellement. Cela devrait être le cas dans les prochains jours. Le Portugais travaille aussi sur un gros coup. Victor Osimhen pourrait être l'heureux élu. Son agent a d'ailleurs rencontré le président de Naples vendredi, pour parler de l'avenir de son poulain.

Le PSG est pour l'instant un peu à l'arrêt, en tout cas en stand-by. Le club de la capitale va mettre un coup d'accélérateur, une fois que le dossier du prochain coach sera réglé. Cela devrait être le cas dans les prochains jours, car il ne reste que quelques détails à régler pour le départ de Christophe Galtier. Par la suite, Paris pourra nommer officiellement Luis Enrique, et passer la seconde sur le mercato.

Luis Campos a bouclé trois dossiers

Avant l'arrivée de Luis Enrique, Luis Campos a assuré l'arrivée de trois nouveaux joueurs. Manuel Ugarte s'est engagé avec le PSG pour 60M€, en provenance du Sporting Portugal. Marco Asensio et Milan Skriniar arrivent eux gratuitement, puisqu'ils sont en fin de contrat dans leur club respectif. Aux dernières nouvelles, le dossier Cher Ndour serait aussi bouclé. L'Italien va s'engager avec le club de la capitale, ce qui pourrait aussi être le cas pour Kang-in Lee dans les prochains jours.

Le PSG veut Osimhen