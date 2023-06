Le PSG dégaine encore, une offensive à 120M€ est lancée

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain cherche desserrement un vrai numéro 9 pour renforcer son attaque après le départ de Lionel Messi. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers mois, mais la priorité semble être Victor Osimhen, qui a réalisé une saison plus qu’abouties avec le Scudetto offert au Napoli après plus de trente années d’attente.

Ancien du LOSC, Victor Osimhen connait très bien Luis Campos. Pas étonnant donc que plusieurs médias français comme étrangers parlent d’un intérêt prononcé du Portugais, qui aimerait attirer l’attaquant du Napoli au PSG lors de ce mercato estival.

C’est annoncé, Mbappé provoque un incroyable malaise au PSG https://t.co/pHhrli5PIv pic.twitter.com/EIRvE6Mq8f — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

Le Napoli faut mur pour Osimhen

Mais cela ne s’annonce pas simple, puisque Osimhen a un contrat jusqu’en 2025 et le Napoli ne semble absolument pas vouloir le laisser filer. Ces dernières heures, une offre du PSG a été évoquée en Italie et elle s’élèverait à près de 115M€, ce qui pourrait propulser le Nigérian au rang de plus grosse vente pour un joueur de Serie A.

Le PSG augmente son offre