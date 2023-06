C’est annoncé, Mbappé provoque un incroyable malaise au PSG

Pierrick Levallet

Alors que son contrat court jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé voit son avenir être plutôt incertain au PSG. Le club de la capitale n'est plus autant fermé qu'avant à l'idée d'une vente de l'international français. Toutefois, ce feuilleton autour de la star de 24 ans n'aiderait pas vraiment la formation parisienne à régler ses problèmes de stabilité d'après certains.

Lors de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé était au centre de toutes les spéculations sur le mercato. Alors qu’il était en fin de contrat, le Real Madrid poussait pour le recruter. Finalement, la star d’aujourd’hui 24 ans a préféré prolonger avec le PSG jusqu’en 2024. Depuis, le capitaine de l’équipe de France dispose d’une certaine influence au sein du club de la capitale. Et cela n’aiderait pas vraiment le PSG à avoir de la stabilité, surtout maintenant que la porte est ouverte pour le transfert de Kylian Mbappé cet été.

«Le PSG fait ses propres affaires»

« J'essaie de donner de la stabilité à mes joueurs, qu'ils ne participent pas au marché. Je crois aux projets à long terme. On parle des lettres de Kylian au PSG, on parle de choses... Je mise seulement sur le fait que mes joueurs soient stables et heureux, et que le marché parle quand il a besoin d'eux, rien d'autre. Le reste, je le vois dans la presse, et je ne vois pas le meilleur climat pour la sérénité, c'est comme ça » a ainsi confié Alejandro Camano à AS .

«Je vois l'instabilité, ça a tendance à arriver dans les grands clubs»