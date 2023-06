PSG - Real Madrid : Le prix est fixé pour le transfert de Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après son refus d’activer l’option présente dans son bail pour allonger une année supplémentaire, Kylian Mbappé voit son avenir s’inscrire en pointillé. S’il a répété vouloir rester au PSG cette saison, ses dirigeants quant à eux envisagent de s’en séparer si la situation n’évolue pas. Le Real Madrid reste à l’affût, mais a déjà fixé ses conditions.

L’été s’annonçait tranquille il y a encore quelques semaines pour Kylian Mbappé, mais sa lettre envoyée au PSG indiquant qu’il refusait de lever l’option présente dans son bail pour prolonger a tout relancé. Écartant l’idée de le voir partir libre l’an prochain, le club de la capitale est prêt pour la première fois à se séparer de son numéro 7. Les prochaines semaines s’annoncent donc mouvementées si Kylian Mbappé ne revient pas sur sa position, une situation que suit de près le Real Madrid.

Après Mbappé, une nouvelle bombe secoue le PSG ! https://t.co/aW55nzYMX8 pic.twitter.com/PeRFAASz1l — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

Le PSG prêt à se séparer de Kylian Mbappé

Grand favori pour accueillir Kylian Mbappé une fois son aventure parisienne terminée, le Real Madrid surveille attentivement la situation, prêt à se positionner sans pour autant en faire une priorité. Et pour cause, le plan initial était d’attendre le début d’année 2024 pour s’assurer la venue de la star tricolore sans débourser d’indemnité de transfert. Désormais, le PSG est vendeur, et la Casa Blanca attend de voir comment le dossier évoluera.

Le Real Madrid est prêt à aller jusqu’à 140M€