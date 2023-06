PSG : Le clan Hakimi dézingue la mère de Mbappé

Pierrick Levallet

Lié d'une grande amitié avec Kylian Mbappé, Achraf Hakimi pourrait rejoindre la nouvelle agence de Fayza Lamari. La mère de la star de 24 ans aimerait le compter parmi ses clients à en croire certaines rumeurs. Toutefois, l'agent de l'international marocain a déjà donné sa réponse et il n'a pas manqué de détruire Fayza Lamari au passage.

Arrivé au PSG lors de l’été 2021, Achraf Hakimi s’est très vite lié d’amitié avec Kylian Mbappé. D’ailleurs, Fayza Lamari pourrait très bien se servir de la relation entre son fils et l’international marocain pour l’attirer dans sa nouvelle agence d’agents. Toutefois, Alejandro Camano, le représentant d’Achraf Hakimi, estime qu’il est impossible de voir son client signer avec la mère de Kylian Mbappé. Et il n’a pas manqué de la détruire au passage.

PSG : Coup de théâtre pour Mbappé, l’énorme annonce du Real Madrid https://t.co/tm3BT6WIxI pic.twitter.com/8PPolDNY1m — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

«Cela me semble un manque de respect pour la profession »

« Nous sommes surpris que, parce qu'elle est la mère d'un joueur important, elle puisse se mêler du marché. Achraf fait partie de la famille Footfeel, il est convaincu du projet depuis de nombreuses années et il a une relation personnelle avec Kylian que nous respectons, et nous l'aimons bien pour cela. Mais le fait que l'environnement de Mbappé, qui est assez dense, lourd, à cause de toutes les personnes qui l'entourent, laisse échapper qu'Achraf peut faire partie de son agence est inhabituel en raison de son manque d'expérience sur le marché. Être la mère d'un joueur ne suffit pas, cela me semble un manque de respect pour la profession, il y a de grands agents qui s'occupent d'un marché très dur et très difficile pour que des gens qui n'ont absolument aucune expérience veuillent opter pour des joueurs de cette importance. Nous pensons que c'est un canular, qu'il n'y a aucune chance et la presse française qui la contrôle s'en fait l'écho, mais il n'y a aucune chance » a expliqué Alejandro Camano dans un entretien accordé à AS .

«Hakimi avec Fayza Lamari ? Il n'y a aucune chance»