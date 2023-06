Jackpot pour le nouvel entraineur de l’OM !

Arnaud De Kanel

Marcelino est officiellement le nouvel entraineur de l'OM. L'Espagnol de 57 ans a été intronisé ce vendredi et il succède donc à Igor Tudor sur le banc marseillais. L'OM a sorti les grands moyens pour le convaincre de signer en lui offrant un très beau salaire.

Après les échecs des pistes Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, c'est bien Marcelino qui a pris la succession d'Igor Tudor. L'Espagnol est le nouveau coach de l'OM et il aura la lourde tâche de faire gagner un titre après lequel son nouveau club court depuis une dizaine d'années. Marcelino débarque donc avec deux à trois adjoints, le tout avec un salaire XXL à la clé.

«Notre engagement sera total»

« Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total », a déclaré Marcelino dans un communiqué publié par l'OM. Le salaire du technicien de 57 ans est connu.

Le même salaire que Tudor pour Marcelino