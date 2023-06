Panique à l'OM, le boss se fait dézinguer

Jean de Teyssière

Depuis le 1er juin et l'annonce de la démission d'Igor Tudor, la succession et le projet marseillais sont flous. Pablo Longoria a pourtant tenté de nombreuses pistes comme Marcelo Gallardo ou Paulo Fonseca, sans qu'aucuns ne donnent une suite favorable. Le dirigeant marseillais s'est alors reporté sur l'une de ses vieilles connaissances à Valence : Marcelino. Mais ce qui pose question, c'est la raison du refus et pour Daniel Riolo elle est simple : l'illisibilité du projet.

Dans un peu plus d'un mois, l'OM débutera sa campagne de Ligue des Champions. Enfin de barrages. Mais dans quel état ? En effet, la question de l'effectif de l'OM se pose. Longoria se préparant à réaliser un coup de balai. Une situation floue, qui n'aide pas à trouver un successeur à Igor Tudor sur le banc olympien et dont se plaint l'éditorialiste RMC , Daniel Riolo.

« La lisibilité du projet est devenue floue »

Dans l'émission l 'After Foot , Daniel Riolo critique la politique menée par Pablo Longoria : « La lisibilité du projet est devenue floue et c’est pour cela qu’il a passé des jours à donner sa réponse. Lui s’est dit 'non, mais attends, je ne viens pas en Europe pour faire du trading !' C’est un vrai problème sur la politique de l’OM. Sampaoli est parti quand il a compris cela, c’est la même chose. (…) Ce week-end, ils vont sur Fonseca directement, le contactent alors que le club nie tout contact, ce qui est déjà limite niveau méthode. Fonseca, très fair-play avec Lille, a rappelé en disant qu’il ne vient pas et l’OM se retrouve les fesses à l’air. »

