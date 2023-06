OM : Le successeur de Guendouzi débarque, son salaire est dévoilé

Arnaud De Kanel

L'OM se prépare au départ de Matteo Guendouzi et tiendrait déjà son remplaçant. Geoffrey Kondogbia devrait être l'heureux élu et pour boucler la venue de l'international centrafricain, le club phocéen lui aurait proposé un salaire colossal.

Le mercato de l'OM commence à s'accélérer. C'est désormais officiel, Marcelino est le nouveau coach des Olympiens depuis vendredi. L'arrivée de l'Espagnol va permettre de débloquer des transferts. Biens avancés, les dossiers Romain Saïss et Geoffrey Kondogbia étaient en stand-by en attendant l'aval du nouveau technicien. Pour ce qui est du milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, ça ne ferait plus aucun doute.

Il a totalement retourné sa veste à l'OM pour le nouvel entraîneur https://t.co/PNekO5R2gK pic.twitter.com/JfWeCN8tQP — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

Guendouzi sur le départ

Plus grosse valeur marchande de l'effectif, Matteo Guendouzi est pressenti pour quitter l'OM malgré l'arrivée de Marcelino d'après L'Equipe . Pablo Longoria et ses équipes chercheraient à faire partir le vice-champion du monde le plus vite possible, notamment car l'arrivée de son remplaçant est quasiment bouclée.

Kondogbia va toucher le jackpot