Mercato : Surprise, l’OM tente le coup avec une révélation de la Coupe du monde

Arnaud De Kanel

L'OM tient enfin son nouvel entraineur. L'arrivée de Marcelino a été officialisée ce vendredi et les choses sérieuses vont donc pouvoir débuter. L'Espagnol aura son mot à dire sur les potentielles recrues identifiées par Pablo Longoria. Dans la short-list du président de l'OM, on retrouve notamment le nom de Romain Saïss.

Dans un communiqué publié vendredi en fin d'après-midi, Marcelino a livré ses premiers mots en tant qu'entraineur de l'OM. « Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total », a-t-il lâché. La première échéance qui attend le technicien espagnol est bien entendu le mercato. Pablo Longoria a avancé sur plusieurs dossiers et il ne manque plus que l'aval du nouveau coach de l'OM. Romain Saïss, sensation de la dernière Coupe du monde avec le Maroc, pourrait débarquer dans la cité phocéenne.

Saïss sur les tablettes de l'OM

Il y aura encore du couvent à l'OM cet été. Si Chancel Mbemba et Samuel Gigot sont quasiment intouchables, ce n'est pas le cas de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin possède une belle valeur marchande et Pablo Longoria pourrait en profiter pour renforcer l'effectif olympien. Il faudra également remplacer Eric Bailly qui n'a pas été retenu. Pour cela, RMC Sport indique que Romain Saïss figurerait dans les petits papiers de l'OM. L'expérimenté défenseur marocain, qui avait surpris son monde lors de la dernière Coupe du monde, aurait même donné son accord pour rejoindre l'OM. Reste à se mettre d'accord avec Besiktas désormais.

Besiktas réclame 4M€