Mercato : L'OM entre en guerre avec le RC Lens

La rédaction

Alors que l'OM va visiblement prochainement officialiser l'arrivée de son nouvel entraîneur en la personne de Marcelino, Pablo Longoria avance lui ses pions pour le mercato olympien. Matteo Guendouzi étant annoncé partant, une place pourrait alors se libérer au milieu de terrain. Pour remédier à cela, l'OM regarderait en Suisse, où un duel avec le RC Lens pourrait avoir lieu.

On attend avec impatience de voir quelles seront les recrues de l'OM cet été. Avec Pablo Longoria aux commandes, on peut s'attendre à de très jolis coups. Il pourrait également y avoir des surprises. Et voilà notamment que l'OM pourrait notamment trouver son bonheur en Suisse, à Bâle.

L'OM se fait plomber par un transfert à 12M€ https://t.co/48l9IyqpEA pic.twitter.com/lDCqQc0Sn7 — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

L'OM et le RC Lens à la lutte pour Andy Diouf

En effet, ce vendredi, L'Equipe nous informe que l'OM serait à l'affût pour Andy Diouf. A 20 ans, le milieu de terrain français sort d'une bonne saison avec le FC Bâle. De quoi donc intéresser l'OM, mais pas seulement... Ces dernières semaines, c'était le RC Lens qui avait entamé les premières démarches en vue d'une opération avec Diouf.

Diouf après Diarra !

Et ce n'est pas le premier dossier de ce mercato estival sur lequel l'OM et le RC Lens s'affrontent. En effet, ces derniers jours, il a également été question d'une offre des Sang et Or pour Habib Diarra. Un joueur qui a aussi été annoncé dans le viseur de Pablo Longoria pour cette intersaison.