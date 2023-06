RC Lens : Ça part dans tous les sens pour ce transfert à 50M€

Pierrick Levallet

Cet été, le RC Lens pourrait bien se faire dévaliser. De nombreux clubs en pinceraient notamment pour Loïs Openda, éblouissant cette saison. Le RB Leipzig aurait d'ailleurs déjà dégainé son offre pour l'attaquant belge, refusée par les Sang et Or. Ce choix aurait eu le don d'agacer le joueur de 23 ans, qui ne comprend pas cette décision.

Le RC Lens a sans doute été la grande surprise de cette saison en Ligue 1. Les Sang et Or ont terminé à la deuxième place, devant l’OM, et se sont qualifiés pour la Ligue des champions. Néanmoins, quelques joueurs pourraient bien quitter le navire cet été. Quelques équipes songeraient à dévaliser le dauphin du PSG.

Le RC Lens recale le RB Leipzig sur le mercato

Le RB Leipzig en pincerait notamment pour Loïs Openda. Le troisième de Bundesliga aurait d’ailleurs déjà dégainé une offre de 30M€ pour convaincre le RC Lens. Mais le pensionnaire du championnat de France l’aurait refusé, réclamant plus pour laisser partir son crack. Et cela aurait eu le don de mettre ce dernier hors de lui.

Openda est hors de lui