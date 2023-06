Le RC Lens valide un transfert à 50M€

Hugo Chirossel

Recruté l’été dernier en provenance du FC Bruges contre 10M€, Loïs Openda pourrait déjà quitter le RC Lens. Malgré une deuxième place en Ligue 1 et une qualification directe pour la Ligue des champions, l’international belge n’est pas insensible à l’intérêt du RB Leipzig. Si les Sang et Or ont fixé son prix à 50M€, ils ne feront pas tout pour le conserver.

« Mon agent s’occupe de ça avec ma famille. Je suis toujours au RC Lens et sous contrat jusqu’à preuve du contraire. Mais Leipzig est un club qui peut me faire grandir . » Dans un entretien accordé à L’Équipe dimanche dernier, Loïs Openda a confié son envie de rejoindre le RB Leipzig. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027 au RC Lens, l’international belge (9 sélections) est tenté de s’engager avec le troisième de Bundesliga cette saison.

« Leipzig, c'est un peu plus grand encore »

« Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens m'expliquent que j'ai besoin d'une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même », a ajouté Loïs Openda. Arrivé il y a seulement un an au RC Lens, l’attaquant de 23 ans, auteur de 21 buts cette saison en Ligue 1, verrait donc d’un bon œil un transfert au RB Leipzig.

Lens ouvre la porte à un départ