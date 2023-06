Surprise, l’OM recrute un joueur du PSG !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Queyrell Tchicamboud pourrait claquer la porte et rejoindre l'OM librement et gratuitement dans les prochains jours. En effet, le club phocéen voudrait offrir son premier contrat professionnel au crack de 17 ans. Et Pablo Longoria aurait trouvé les mots pour convaincre le clan Tchicamboud.

L'OM prépare un sale coup au PSG. Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, le club phocéen voudrait piocher à Paris pour renforcer son effectif. En effet, Pablo Longoria - le président marseillais - aurait jeté son dévolu sur Queyrell Tchicamboud.

L'OM veut arracher Tchicamboud au PSG

Selon les informations de Foot Mercato , la direction de l'OM verrait d'un bon œil l'idée de boucler le transfert libre et gratuit de Queyrell Tchicamboud, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG. Et Pablo Longoria serait proche de rafler la mise sur ce dossier.

L'OM va offrir son premier contrat pro à Tchicamboud