Coup de tonnerre, le PSG prend un énorme stop sur le mercato

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, Ilkay Gundogan aurait reçu une très belle offre de la part du PSG. Toutefois, l'international allemand devrait snober le club de la capitale pour signer au FC Barcelone. D'ailleurs, le Barça pourrait boucler le transfert d'Ilkay Gundogan ce mercredi.

Comme tous les étés, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait renforcer son milieu de terrain. Pour ce faire, le club de la capitale aimerait boucler la signature d'Ilkay Gundogan, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin avec Manchester City. Toutefois, l'international allemand devrait tourner le dos au PSG pour rejoindre le FC Barcelone.

Attendu au PSG, il rêve de chiper Mbappé au Qatar https://t.co/gUdBWYS0z5 pic.twitter.com/BbjvKnbvKv — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Gundogan a choisi le FC Barcelone

Selon les informations de Mundo Deportivo , Ilkay Gundogan serait on ne peut plus proche de signer avec le Barça. A en croire le média espagnol, les deux parties auraient repris les contacts après Allemagne-Colombie (0-2, ce mardi). Et alors que les négociations seraient en très bonne voie, le club catalan pourrait conclure l'affaire ce mercredi. Et pourtant, Ilkay Gundogan aurait reçu de meilleures offres sur le marché.

Le PSG a été plus généreux que le Barça