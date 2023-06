Panique au RC Lens, il veut claquer la porte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de quitter le RC Lens pour prendre la direction du RB Leipzig alors qu’il sort d’une saison XXL en Ligue 1 avec le club nordiste, Loïs Openda ne cache plus ses intentions sur le mercato. Le buteur belge a des envies d’ailleurs et regrette les critiques dont il fait l’objet quant à ce choix de carrière.

Auteur d’une excellente saison en Ligue 1 (21 buts), Loïs Openda a été l’un des grands artisans de la qualification du RC Lens en Ligue des Champions. Forcément, le jeune buteur belge de 23 ans attire donc l’œil sur le marché des transferts, et le RB Leipzig semble notamment déterminé à recruter Openda, avec une première offre à hauteur de 30M€ qui avait été refusée par le RC Lens. Mais de son côté, l’attaquant des Sang et Or a tranché.

Mercato : Transfert historique au RC Lens, il s’explique https://t.co/WFSojXrNdb pic.twitter.com/jlBc8Bh8vU — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

« Le bon moment pour aller voir ailleurs »

Interrogé par L’EQUIPE lundi, Loïs Openda a clairement affiché son intention de quitter le RC Lens pour Leipzig cet été : « Mon agent s'occupe de ça avec ma famille. Je suis toujours au RC Lens et sous contrat jusqu'à preuve du contraire. Mais Leipzig est un club qui peut me faire grandir. Ils viennent de remporter deux Coupes d'Allemagne (2022, 2023). Ils sont européens chaque saison. Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens m'expliquent que j'ai besoin d'une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même », confie le buteur belge.

« Je n’ai manqué de respect à personne »