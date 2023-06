RC Lens : Incroyable, un attaquant réclame son transfert

Arnaud De Kanel

Meilleur buteur de l'histoire du RC Lens sur une saison de Ligue 1, Loïs Openda est la grande révélation de notre championnat. L'attaquant belge suscite forcément de grosses convoitises et alors qu'il assurait vouloir disputer la Ligue des champions avec le club artésien, il pousse désormais pour rejoindre le RB Leipzig.

Le RC Lens a pu compter sur un Loïs Openda en feu lors du sprint final pour ravir la deuxième place du championnat à l'OM. Tout juste arrivé du FC Bruges, le jeune attaquant s'est rapidement acclimaté à la Ligue 1 où il n'a manqué aucune rencontre. En 38 matchs, Loïs Openda a marqué à 21 reprises, un record pour un joueur du RC Lens. Son profil a tapé dans l'oeil du RB Leipzig qui souhaite s'attacher ses services. Le principal intéressé fait tout de son côté pour que le transfert aboutisse.

«Leipzig, c'est un peu plus grand»

« Un transfert à Leipzig ? Mon agent s'occupe de ça avec ma famille. Je suis toujours au RC Lens et sous contrat (jusqu'en juin 2027) jusqu'à preuve du contraire. Mais Leipzig est un club qui peut me faire grandir. Ils viennent de remporter deux Coupes d'Allemagne (2022, 2023). Ils sont européens chaque saison. Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore », a assuré Loïs Openda dans les colonnes de L'Equipe . L'attaquant belge martèle son envie de quitter Lens pour rejoindre Leipzig.

«Je ne dois écouter que moi-même»