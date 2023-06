Révolution au PSG, le Qatar a pris une décision radicale

Jean de Teyssière

Avec la fin de l'aventure entre le PSG et Christophe Galtier, le club parisien doit sonder les entraîneurs éligibles à la succession du Français. Julian Nagelsmann n'a pas pu se faire et le PSG s'est donc retrouvé à jeter son dévolu sur leur plan B - qu'ils réfutent -, Luis Enrique. L'ancien sélectionneur de l'Espagne devrait rapidement s'assoir sur le banc parisien pour trois années, dont une en option.

Enfin, le feuilleton de l'entraîneur devrait se terminer au PSG. Après l'annonce, pas encore officielle, du départ de Christophe Galtier, le club parisien s'est logiquement mis en tête de lui trouver le successeur idoine le plus rapidement possible. Avec l'échec concernant l'ancien entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, le PSG est retombé sur ses pattes et a choisi de nommer Luis Enrique en tant que futur entraîneur du Paris-SG. Un choix qui peut donner des espoirs aux supporters parisiens.

Luis Enrique, un plan B ?

Malgré ce nom connu de tous les suiveurs de football, Luis Enrique ne faisait pas partie de la piste prioritaire pour s'installer sur le banc du PSG la saison prochaine. Selon L'Equipe , Julian Nagelsmann était bien la priorité parisienne et Luis Enrique un plan B. Durant les négociations avec l'Allemand, les dirigeants du PSG ont pris soin de garder contact avec l'ancien entraîneur du FC Barcelone, qui était au courant qu'il n'était pas le premier choix. Les premiers contacts dateraient du mois de mai et du côté du PSG, on nie fermement que l'Espagnol était un plan B, avouant qu'il était la cible prioritaire.

Mbappé veut claquer la porte, ça va couter très cher au PSG https://t.co/Kj1AvO5WbG pic.twitter.com/EXDsYkNjDJ — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

Luis Enrique veut s'inscrire dans la durée