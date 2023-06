Coup de théâtre au PSG, Mbappé va retourner sa veste

Pierrick Levallet

Alors qu'il dispose d'une option pour prolonger jusqu'en 2025, Kylian Mbappé aurait fait savoir au PSG qu'il ne comptait pas la lever. Depuis, le feuilleton de son avenir est totalement relancé. De nombreuses rumeurs envoient la star de 24 ans au Real Madrid. Mais beaucoup craignent un scénario similaire à l'été 2022, où Kylian Mbappé avait fini par retourner sa veste.

Tout est relancé pour le mercato de Kylian Mbappé. Il y a quelques jours, L’Equipe révélait que la star de 24 ans avait fait savoir au PSG via une lettre qu’elle ne comptait pas lever son option pour prolonger jusqu’en 2025. Depuis, les rumeurs fusent au sujet de son avenir. Le champion du monde 2018 est notamment envoyé au Real Madrid ces derniers jours.

PSG : Mbappé lâche une bombe, le mercato est chamboulé https://t.co/qnr3bypC3n pic.twitter.com/pKb4LUYb5C — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Mbappé fait trembler tout le monde sur le mercato

Mais comme le rapporte MARCA , beaucoup ne croiraient pas en l’annonce de Kylian Mbappé. Certains estiment qu’il finira par retourner sa veste et prolonger une nouvelle fois avec le PSG. De son côté, le Real Madrid voudrait éviter qu’un tel scénario se produise et a donc lancé un ultimatum à la star de 24 ans.

Le Real Madrid lui lance un ultimatum