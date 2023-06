Mbappé - PSG : Un incroyable ultimatum est lancé !

Pierrick Levallet

Disposant d'une option pour prolonger au PSG jusqu'en 2025, Kylian Mbappé aurait fait savoir à sa direction qu'il ne comptait pas la lever. Depuis, le feuilleton autour de son avenir a été relancé et les rumeurs l'envoyant au Real Madrid sont réapparues. Toutefois, le club madrilène se serait montré très clair sur ce dossier.

En mai 2022, Kylian Mbappé avait fini par surprendre tout le monde en prolongeant avec le PSG. Nasser Al-Khelaïfi révélait au Parc des Princes que le champion du monde 2018 était désormais sous contrat jusqu’en juin 2025. Mais en réalité, l’engagement de Kylian Mbappé ne court que jusqu’en juin 2024. La dernière année serait une option, à lever au gré du joueur.

Mbappé ne prolongera pas au PSG

Et il y a quelques jours, la star de 24 ans a informé le PSG qu’elle ne comptait pas prolonger jusqu’en 2025. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe dans la capitale, mais aussi sur le mercato. Depuis, le feuilleton Mbappé a été relancé et les rumeurs l’envoyant au Real Madrid ont refait surface.

Le Real Madrid a fixé ses conditions