«Une bombe atomique», la presse anglaise se lâche sur Mbappé

Kylian Mbappé n’y est pas allé par quatre chemins. Après avoir fait part de sa volonté de rester au PSG la saison prochaine aux Trophées UNFP, le joueur a aussi fait part, par le biais d’un courrier envoyé au PSG, qu’il ne prolongerait pas son contrat. Une lettre qui aurait l’effet d’une bombe atomique.

En début de semaine, soit quelques jours après l’ouverture officielle du mercato ainsi que le départ de Karim Benzema du Real Madrid pour Al-Ittihad, Kylian Mbappé faisait savoir aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu’il n’activerait pas la clause incluse dans son contrat et lui permettant d’honorer la dernière année du bail, à savoir la saison 2024/2025. C’est en effet par le biais d’un courrier que le PSG aurait été mis au courant, et d’après diverses sources, quasiment en même temps de la divulgation de la lettre en question dans les médias et dans L’Équipe .

Une manoeuvre machiavélique de Mbappé pour son mercato ?

De quoi faire enrager le PSG qui n’aurait clairement pas apprécié la manœuvre de Kylian Mbappé selon The Athletic. D’autant plus que pour ce qui est de la clause en question, le simple fait de ne pas l’actionner suffisait à faire comprendre au PSG la décision du clan Mbappé. Le timing de cette révélation a même interrogé au sein des plus hautes sphères du Paris Saint-Germain, que ce soit pour rafler le jackpot avec un nouveau contrat mirobolant d’un point de vue économique ou bien pour se mettre toutes les chances de son côté le plus tôt possible pendant le mercato afin d’être fixé après le rassemblement de l’équipe de France et ses vacances personnelles.

La direction du PSG n’a pas vu venir l’énorme courrier de Mbappé