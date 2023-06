Le PSG jette son dévolu sur une star, tout est bouclé

Thomas Bourseau

Harry Kane pour épauler Kylian Mbappé la saison prochaine ? Le PSG tablerait sur ce dossier depuis plusieurs semaines, mais l’affaire serait d’ores et déjà un échec selon la presse anglaise.

Avant la clôture du mercato hivernal, le comité de direction du PSG aurait à coeur de boucler l’arrivée d’un attaquant de classe mondiale. Et ce dossier serait indépendant du feuilleton Kylian Mbappé puisque le club de la capitale travaillait déjà dessus avant l’envoi du courrier de Mbappé en début de semaine.

Harry Kane, priorité offensive du PSG ?

Le Parisien révélait il y a plusieurs semaines de cela à présent qu’Harry Kane serait la priorité du PSG dans ce secteur de jeu. Le Paris Saint-Germain aurait une jolie carte à jouer puisque le contrat du meilleur buteur de l’histoire de Tottenham expirera en juin 2024. Néanmoins, il se pourrait que le PSG soit déjà fixé.

Mercato : C’est confirmé, une incroyable folie se prépare au PSG https://t.co/wrlxwgU8l8 pic.twitter.com/baLdqxNBwa — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Kane veut rester en Angleterre, Tottenham ferme la porte