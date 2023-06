C’est annoncé, le PSG veut boucler un transfert à 40M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le plan de vol est tracé. En charge du recrutement parisien, Luis Campos souhaite attirer, en priorité, des joueurs de nationalité française, capables de s'entendre techniquement avec Kylian Mbappé. Pour densifier l'entrejeu, le PSG a, longtemps, pensé à Manu Koné. Un dossier toujours d'actualité selon la presse allemande.

Ces derniers jours, le départ de Kylian Mbappé a été évoqué. Mais cette posture ne proviendrait pas du joueur, mais bien du PSG, qui n'a pas l'intention de le voir partir libre au Real Madrid l'année prochaine. Pourtant, tout a été fait pour satisfaire le joueur. Proche de la famille Mbappé, Luis Campos s'est fixé comme objectif d'attirer des joueurs de nationalité française, justement pour satisfaire la star parisienne. Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani ou encore Marcus Thuram ferait partie des cibles du PSG.

Le PSG prépare un transfert à 120M€ pour Mbappé https://t.co/9nBQnxBTnR pic.twitter.com/FORJGwyfRR — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Le PSG sur Manu Koné

Pour renforcer le milieu de terrain, Campos avait pensé à un autre joueur évoluant en Allemagne : Manu Koné. Sous contrat avec le Borussia Mönchengladbach, le joueur français ne prolongera pas et n'a pas hésité à lancer un appel au PSG : « Je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé. Mais c’est clair que si on peut évoluer avec de si grands joueurs, on apprend beaucoup. C’est bien sûr attrayant (…) Je peux m’imaginer beaucoup de choses. Mais j’ai un contrat jusqu’en 2025 et je me concentre uniquement sur Gladbach » avait-il lâché à Bild.

Liverpool garde une longueur d'avance dans ce dossier