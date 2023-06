Mbappé : Un scénario catastrophe à 100M€ pour le PSG

Benjamin Labrousse

Auteur d’une prestation mitigée malgré un but sur penalty ce vendredi face à Gibraltar avec les Bleus (0-3), Kylian Mbappé agite le mercato. Une nouvelle saga se prépare cet été pour l’attaquant du PSG qui souhaite rester parisien l’an prochain, mais dont la situation contractuelle pose problème. Du côté du Real Madrid, tout est mis en place pour jouer un vilain tour à Paris dans cette opération.

Depuis quelques saisons, Kylian Mbappé fait trembler le PSG. Par le biais d’une ligne de communication pas toujours très claire, le prodige de Bondy s’affirme comme le seul décideur de ses choix de carrière, bien que cet été, la situation pourrait se montrer bien différente. Après avoir divulgué un communiqué à l’AFP ce mardi, Mbappé confirmait son intention de ne pas étendre son contrat jusqu’en 2025 en refusant d’activer son option de prolongation d’un an. Mais ce dernier présent en conférence de presse ce jeudi, affirmait en revanche vouloir rester au PSG l’an prochain.

Mbappé et le PSG en plein bras de fer

Ainsi, Kylian Mbappé met une fois de plus le PSG dans une situation inconfortable. Car depuis l’été dernier, le projet sportif du club parisien est essentiellement axé sur le numéro 7, et ce mercato estival vise notamment à épauler l’attaquant de 24 ans de la meilleure manière. Et comme l’a révélé récemment le journal l’Équipe , côté PSG, hors de question de laisser Mbappé partir libre durant l’été 2024. Le club de la capitale est désormais ouvert à une vente de sa vedette, bien que ce dernier souhaite rester parisien la saison prochaine. Un bras de fer semble désormais bien en place entre les deux parties.

Le Real veut lâcher une grosse prime à la signature pour Mbappé en 2024