Mercato : Une star de l'équipe de France lâche une énorme réponse sur le PSG

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG vise plusieurs profils sur le mercato afin d’épauler Kylian Mbappé, bien que la situation contractuelle de ce dernier pose problème. Avec le départ de Lionel Messi, le club parisien cherche un nouveau talent au poste d’ailier. Devenu un joueur de confiance de Didier Deschamps en équipe de France, Ousmane Dembélé (FC Barcelone) a fermé la porte à une potentielle signature à Paris.

Le PSG progresse sur ses signatures estivales bien que le nouvel entraîneur ne soit toujours pas connu. Club au standing désormais mondial, le club parisien a longtemps cherché à attirer les plus grandes stars du football mondial, bien que cette mentalité semble avoir quelque peu changé ces derniers mois. Depuis sa signature au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé a connu des hauts et des bas. Il n’empêche, l’ailier ambidextre reste un talent hors pair, dont le profil de dribbleur reste alléchant aux yeux de nombreux dirigeants. Régulièrement sujet à différentes rumeurs d’arrivée au PSG, le joueur formé à Rennes s’est livré à ce sujet.

Son transfert au PSG a capoté, Cristiano Ronaldo exulte https://t.co/C1anFdqh1v pic.twitter.com/6H9ZfafPRH — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Dembélé est « heureux » à Barcelone

Dans un entretien accordé à MARCA , Ousmane Dembélé a tout d’abord fait le point sur sa situation actuelle à Barcelone. « Tout se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle mon contrat jusqu'en 2027, mon agent va leur en parler. Je suis heureux dans l'équipe, et aussi chez moi à Barcelone. Nous verrons ce qui se passera. (...) L'équipe est une famille. Je me sens très bien avec l'équipe et avec tout le monde. L'année dernière, il y a eu des négociations, mais c'est le football, je ne me voyais pas quitter le Barça à un moment ou à un autre. Beaucoup de choses ont été dites. Quand il y a des négociations, il y a des moments où les choses se passent mieux que d'autres, mais c'est le football. C'est comme dans Football Manager ou FIFA » , affirme le joueur de 26 ans.

Ousmane Dembélé l’affirme, « il n’y a rien avec le PSG »