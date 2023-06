L’OM fait des folies pour son entraîneur

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, on cherche encore et toujours le successeur d’Igor Tudor. Mais voilà qu’on rentre visiblement dans la dernière ligne droite de ce feuilleton. En effet, l’arrivée de Marcelo Gallardo semble se préciser sur la Canebière. L’Argentin n’a toutefois pas encore dit oui. Néanmoins, à l’OM, on a tout fait pour satisfaire Gallardo.

Ces dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour Pablo Longoria. En plus du mercato de l’OM à gérer, le président olympien a dû s’activer pour gérer le départ d’Igor Tudor et lui trouver un remplaçant. Ce dernier pourrait bien être Marcelo Gallardo. Libre depuis son départ de River Plate, l’entraîneur argentin fait office de grand favori pour reprendre les commandes de l’OM.

L’OM dit oui à tout pour Gallardo

Ce vendredi, ça s’est emballé pour l’arrivée de Marcelo Gallardo à l’OM. En effet, il avait été annoncé qu’un accord avait été trouvé entre les deux parties et que l’Argentin était attendu dans la soirée à Marseille. Ça a toutefois été vite démenti. La Provence confirme d’ailleurs ce samedi qu’il n’y a encore rien de signé entre l’OM et Gallardo. La direction olympienne attend ainsi actuellement la réponse d’El Muneco, ayant tout fait de son côté pour obtenir le « oui » de l’ancien joueur du PSG. En effet, selon les informations du quotidien régional, Pablo Longoria aurait cédé aux demandes de Marcelo Gallardo. Lesquelles ? Celle concernant son staff, lui qui pourrait débarquer avec une quinzaine de personnes à ses côtés, ainsi que celle concernant le mercato, l’Argentin ayant réclamé un droit de regard sur toutes les options.

Quelle réponse de Gallardo ?

On attend donc maintenant que Marcelo Gallardo tranche en faveur ou d’une arrivée à l’OM. Il n’empêche que l’Argentin serait séduit par le projet proposé par les Olympiens, mais cela ne l’empêche donc pas de prendre son temps pour donner sa réponse. Mais sur la Canebière, le temps presse. Affaire à suivre…