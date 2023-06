Le RC Lens prépare un transfert historique à 25M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens s'apprête à vivre un été agité, malgré sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Plusieurs de ses leaders pourraient être sollicités comme Seko Fofana, Loïs Openda ou encore Facundo Medina, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 25M€. Le joueur argentin serait courtisé en Premier League.

Le RC Lens n'est pas à l'abri d'une catastrophe cet été. Le club nordiste va devoir se battre pour conserver ses meilleurs éléments, même s'il est conscient qu'il faudra essuyer quelques pertes.« La majeure partie des joueurs sera là. On est sur un projet de développement et de valorisation des joueurs. S’il y a des départs, il faudra bien les remplacer pour qu’on soit en ligne avec nos ambitions. Il n’y aura pas d’hémorragie » a assuré Arnaud Pouille, directeur général de la formation. Mais certaines offres pourraient être difficiles à refuser comme celle que préparerait le RB Leipzig pour tenter de recruter Loïs Openda.

Openda ouvre la porte à un départ

Le club allemand serait prêt à offrir 30M€. Une somme importante pour le RC Lens, qui va devoir convaincre Openda de rester. « Pour l'instant, je suis un joueur du RC Lens. Je suis content et j'ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l'ambition. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible » a lâché le joueur belge.

Médina courtisé en Premier League