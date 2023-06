Mercato : La nouvelle frayeur du RC Lens

Thibault Morlain

Deuxième de Ligue 1, le RC Lens disputera donc la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais avec quelle équipe ? Pour les Sang et Or, il pourrait bien y avoir le revers de la médaille et le groupe de Franck Haise pourrait être pillé cet été. A Lens, on tremble à l'idée de voir les stars de l'équipe s'en aller et voilà qu'une nouvelle menace planerait...

Au terme d'une saison extraordinaire, le RC Lens a donc validé son ticket pour la Ligue des Champions. Mais place maintenant au mercato estival. Et du côté des Sang et Or, c'est l'inconnu. En effet, le groupe de Franck Haise est bien huilé, mais voilà que certains grains de sable pourraient venir enrayer la machine.

Quel avenir pour Fofana et Openda ?

Forcément, au RC Lens, on s'inquiète de voir partir les grands noms de l'effectif. Les yeux se tournent alors vers Seko Fofana, lui qui a pourtant prolongé jusqu'en 2025 l'été dernier, courtisé à travers l'Europe. Il en est également de même pour Loïs Openda, très chaud à l'idée de rejoindre le RB Leipzig.

Quid de Brice Samba au RC Lens ?