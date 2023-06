PSG : Un gros mensonge explose sur la prolongation de Mbappé

Thibault Morlain

L'an dernier, alors que tout le monde s'attendait à voir Kylian Mbappé quittait librement le PSG pour rejoindre le Real Madrid, le Français avait finalement décidé de prolonger son aventure à Paris. Un nouveau contrat suite auquel il avait été expliqué qu'Emmanuel Macron avait joué un rôle important. Le président de la République a-t-il alors réellement convaincu Mbappé de rester au PSG ? Pas sûr...

Emmanuel Macron a-t-il son mot à dire sur l'avenir de Kylian Mbappé ? Alors que le joueur du PSG se retrouve à nouveau au centre de l'attention, il a été très clair concernant le président de la République. Ainsi, présent ce jeudi en conférence de presse, Mbappé a alors assuré : « Quelle influence a le président ? Sur ma carrière aujourd'hui, en 2023, aucune. Il souhaite que je reste à Paris, mon objectif est de rester, on est sur la même longueur d'ondes ».

« Je n'avais jamais imaginé que j'allais parler avec le président de mon avenir »

Il n'empêche qu'il y a quelques mois, il était assuré qu'Emmanuel Macron avait été décisif pour la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Le président de la République aurait fait partie de ceux qui auraient convaincu le Français de rester à Paris plutôt que de partir libre au Real Madrid. « Je n'avais jamais imaginé que j'allais parler avec le président de mon avenir dans ma carrière, donc c'est quelque chose de fou. Il m'a dit : "Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es tellement important pour le pays". Quand le président te dit ça, ça compte », avait expliqué Mbappé.

« Il faut arrêter avec ce jeu de mytho »