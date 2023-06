Vente OM : Arabie Saoudite, Macron... Il balance du lourd

Thibault Morlain

Ça s'emballe à nouveau à propos de la vente de l'OM. Depuis de longs mois maintenant, on annonce la prise de pouvoir des Saoudiens sur la Canebière. Si l'officialisation se fait attendre, voilà que ça a pris une autre tournure dernièrement. En effet, la vente de l'OM a pris une nouvelle ampleur. Il n'empêche que pour certains, on serait encore très loin d'un accord avec Frank McCourt.

Où en est-on réellement de la vente de l'OM ? Pendant que Thibaud Vézirian répète depuis plus de 2 ans que c'est bouclé, Frank McCourt a lui multiplié les démentis. Aujourd'hui, rien n'est officiel à ce propos. Il n'empêche que ça bouge en coulisses. Comme le10sport.com vous l'a révélé, une délégation saoudienne s'est rendue à Marseille pour discuter. Et pour rajouter un peu plus d'huile sur le feu, Mohammed ben Salmane, prince héritier d'Arabie Saoudite, se trouve actuellement en France pour discuter notamment avec Emmanuel Macron.

« Macron a dans ce domaine là un pouvoir limité »

Président de la République et grand fan de l'OM, Emmanuel Macron pourrait-il alors avoir un petit mot auprès de MBS pour la vente du club phocéen ? Nicolas Sarkozy l'a fait avant lui pour le rachat du PSG par le Qatar, mais pour Georges Malbrunot, ça semble compliqué. Sur le plateau de i24 , le spécialiste du Moyen-Orient a expliqué à propos d'un possible rôle de Macron dans la vente de l'OM : « Macron va peut-être demander, mais ce n'est pas le grand amour entre MBS et Macron. Emmanuel Macron a dans ce domaine là un pouvoir limité. Sarkozy avait convaincu le Qatar de racheter le PSG, mais je ne suis pas sûr que Macron ait la capacité d'influencer MBS d'acheter l'Olympique de Marseille ».

« Je ne pense pas dans l'immédiat »