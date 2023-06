PSG - Mbappé : Un incroyable accord est réclamé pour son transfert

La rédaction

S’il a récemment réaffirmé son intention de ne pas partir du PSG cet été, Kylian Mbappé ne devrait pas étendre son contrat le liant à Paris jusqu’en 2025. Une situation qui tend les rapports entre les deux parties, alors que le prodige français pourrait partir gratuitement en 2024. Du côté du Real Madrid, les dirigeants attendent que Mbappé et le club parisien se mettent d’accord sur le prix de son départ.

Les étés passent et se ressemblent pour le PSG. Un an seulement après une saga qui aura défrayé la chronique, Kylian Mbappé se retrouve une fois de plus au cœur de l’attention générale. Et pour cause, le Bondynois laisse planer le doute sur son avenir au sein du club parisien, en affirmant cependant qu’il évoluera bel et bien au PSG la saison prochaine.

Mbappé veut rester à Paris la saison prochaine, mais pourrait être libre en 2024

Ce mardi, Kylian Mbappé révélait à l’AFP « n’avoir jamais discuté d’une prolongation au PSG » à ce jour. Le numéro 7 parisien campe sur ses positions depuis quelque temps, à savoir ne pas activer son option de prolongation d’un an dans son contrat, ce qui pourrait laisser présager un départ libre du PSG à l’été 2024. Simple coup de pression envers sa direction, ou réelles envies de départ pour Mbappé ?

Le Real attend désormais le prix fixé par le PSG pour Mbappé