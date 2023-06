Réclamé par Marseille, il recale l’OM sur Twitter !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour remplacer Igor Tudor, l’OM a coché le nom de Marcelo Gallardo comme vous l’a indiqué le10sport.com. Un nom qui emballe les supporters marseillais, qui font le forcing sur les réseaux sociaux pour afficher leur enthousiasme à l’idée d’accueillir l’Argentin, au point qu’un homonyme a reçu une tonne de messages à ce sujet.

Marcelo Gallardo va-t-il faire ses débuts en Europe sur le banc de l’OM ? L’ancien joueur de l’AS Monaco et du PSG apparaît en tout cas comme la priorité de Pablo Longoria pour prendre la succession d’Igor Tudor, le10Sport.com vous révélant ces derniers jours des discussions avancées entre les deux parties. L’heure est désormais au choix pour Gallardo, qui ne manque pas de partisans dans la cité phocéenne.

« J'insiste : je reste à Punta del Este »

Malgré sa brève expérience au PSG, Marcelo Gallardo est attendu les bras ouverts par les supporters de l’OM, qui le font savoir sur les réseaux sociaux. Comme le relate La Provence , de nombreux Marseillais ont envoyé un message à un dénommé Marcelo Gallardo sur Twitter pour le convaincre d’opter pour la Canebière. Problème, il s’agit en réalité d’un homonyme, l’homme à la pastille bleu sur le réseau social étant un journaliste uruguayen de 62 ans. « Je reçois des messages de Marseille. Par ce moyen je démens les informations qui m'ont été données en tant que futur directeur technique de l’OM. N'insistez pas , a-t-il répondu avec humour sur Twitter. J'insiste : je reste à Punta del Este . »

Estoy recibiendo mensajes desde Marsella. Por este intermedio desmiento las informaciones que me dan como futuro director técnico del @OM_Officiel . No insistan pic.twitter.com/mwcAWzPeOM — Marcelo Gallardo (@emepege) June 14, 2023

« Cela m'amuse beaucoup »