Mercato : L’OM veut copier le PSG, un coup historique est tenté

Orphelin d'Igor Tudor depuis la fin de saison, l’Olympique de Marseille est en quête d’un nouvel entraîneur, et la priorité de Pablo Longoria semble identifiée, celle-ci se nommant Marcelo Gallardo. Après avoir brillé à River Plate, l’Argentin est attendu en Europe et pourrait donc s’envoler pour Marseille, lui qui est passé au PSG durant sa carrière de joueur. Un ex-Parisien sur le banc de l'OM ? La trajectoire est très rare, alors que le club de la capitale a pris pour habitude d’accueillir d’anciens Phocéens.

Une année après sa nomination à la tête de l’OM, Igor Tudor a donc décidé de plier bagage, éreinté par son passage dans la cité phocéenne. Pablo Longoria est désormais à la recherche de son remplaçant et n’a pas traîné pour entamer les discussions avec plusieurs candidats. On retrouve parmi eux Marcelo Gallardo, libre après ses huit années passées à River Plate, faisant de lui une référence dans son pays avec notamment deux sacres en Copa Libertadores (2015 et 2018). Des contacts sont en cours entre les deux parties, un dossier qu’aimerait rapidement boucler Longoria, ayant fait de Gallardo l’un de ses favoris selon Foot-Mercato , bien que d’autres candidats soient encore en lice.

Gallardo, un ancien joueur du PSG pisté par l’OM

Désireux de découvrir l’Europe comme entraîneur, Marcelo Gallardo attend le projet idéal pour faire ses preuves sur le Vieux continent, et l’Olympique de Marseille pourrait répondre à ses attentes. L’ancien milieu offensif connaît bien la Ligue 1 pour y avoir évolué à deux reprises en tant que joueur, ses deux seules expériences européennes. En 1999, il s’engage en faveur de l’AS Monaco et fait rapidement l’unanimité grâce à sa technique, remportant le titre en 2000, année où il est élu meilleur joueur du Championnat. De retour à River Plate en 2003, Gallardo retrouve la France en janvier 2007, s’engageant en faveur d’un Paris Saint-Germain à la lutte pour ne pas découvrir la Ligue 2. Une brève expérience d’une année, l’éphémère numéro 10 du PSG quittant la capitale dans l’indifférence en janvier 2008, résiliant son bail.

Le banc de l’OM après la pelouse du Parc, l’Argentin pourrait devenir le premier au XXIe siècle, le second après Abel Braga (2000)

Il n’empêche que l’éventuelle arrivée de Marcelo Gallardo à l’OM serait historique de ce point de vue, devenant seulement le deuxième homme dans l’histoire à s’assoir sur le banc phocéen après avoir foulé la pelouse du Parc des Princes avec le maillot rouge et bleu, le premier au XXIe siècle. Pour trouver trace d’un ex du PSG à la tête de l’Olympique de Marseille, il faut remonter à 2000, et la nomination d’Abel Braga, succédant à Bernard Casoni. Le Brésilien avait joué au PSG entre 1979 et 1981, avant de se reconvertir comme entraîneur et prendre les rênes du club phocéen le temps de quelques mois. Nommé en juillet 2000, Abel Braga quitte en effet l’OM en novembre, après 16 petits matches sur le banc.

Giresse et Fournier ont ouvert le bal

L’unique tentative marseillaise n’a donc pas été une franche réussite. À Paris, c’est en revanche (presque) devenue une habitude d’approcher d’anciens joueurs de l’OM pour le poste d’entraîneur. Alain Giresse a ouvert le bal, débarquant du côté du Parc des Princes en 1998 après avoir fini sa carrière de joueur à l’OM entre 1986 et 1988. Quelques années plus tard, c’est Laurent Fournier qui prend les rênes du PSG en remplacement de Vahid Halilhodžić. Joueur emblématique du club de la capitale, l’ancien milieu défensif avait auparavant porté les couleurs de l’OM le temps d’une saison (1990-91).

Avec Blanc et Galtier, le Qatar a aussi misé sur des anciens de l’OM

Durant l’ère-QSI, le PSG a continué en s’attachant les services de Laurent Blanc à l’été 2013, lui qui était pourtant loin d’être une priorité après le départ de Carlo Ancelotti. Le Président (surnom donné du temps de son aventure sur la Canebière) découvre alors Paris, lui qui avait relancé sa carrière à l’OM en 1997, année au cours de laquelle il inscrit un penalty controversé obtenu par son coéquipier Fabrizio Ravanelli sur la pelouse du Parc des Princes. Deux saisons marseillaises qui ne l’ont donc pas empêché d’accepter la proposition des Qataris quatorze ans plus tard. Il sera associé à Claude Makelele, déjà adjoint de Carlo Ancelotti, et autre ex-Marseillais. Zoumana Camara viendra ensuite compléter le staff de Laurent Blanc, lui aussi passé par l’OM avant de s’assoir sur le banc du PSG en qualité d'adjoint.



En 2021, et après avoir essuyé un échec avec l’enfant de la Castelanne Zinedine Zidane, le PSG nomme Christophe Galtier, pour sa part né à Marseille et formé à l'OM. Des origines qui ne passent évidemment pas inaperçues et qui ont directement semé le trouble dans l’esprit des supporters parisiens, doutant déjà de sa capacité à diriger un vestiaire de stars. Un choix qui s’avère clairement perdant puisque Galtier est débarqué moins d’un an plus tard. Alors que Marcelo Gallardo est cité comme la cible principale de l’OM aujourd’hui, Christophe Galtier figurerait lui aussi dans les petits papiers de la direction. S’il était choisi, l’ancien du LOSC et de l’OGC Nice rejoindrait Tomislav Ivic et Lucien Leduc, les seuls à avoir dirigé le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.